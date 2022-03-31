Роспотребнадзор отменил тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше россиян и граждан стран ЕАЭС

С 1 апреля Роспотребнадзор отменяет тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше в Россию граждан РФ и других стран ЕАЭС. Об этом свидетельствует постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованное 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.



В пояснительной записке к проекту постановления ранее говорилось, что он подготовлен из-за решения федерального оперативного штаба снять ограничения на въезд из стран ЕАЭС в Россию через сухопутные участки границы.



Отметим, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) помимо РФ входят четыре государства: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

