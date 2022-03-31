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Солдатом можешь ты не быть, но медкомиссию — обязан. Особенности весеннего призыва
В России начинается весенняя призывная кампания. С 1 апреля по 15 июля военкомам предстоит отобрать и направить в войска 134,5 тысячи человек.
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