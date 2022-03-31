Глава ДНР Пушилин поручил создать администрацию Мариуполя

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился сформировать администрацию города Мариуполь. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном 31 марта.
«В целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и других объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины… постановляю: создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя», — говорится в документе.
Главе администрации поручается создать положение о ней, а также о ее структуре и штате, организовать ее регистрацию, а также создать районные администрации, назначить их руководителей и утвердить положения об этих органах. Контроль исполнения указа возлагается на управление внутренней политики главы ДНР.