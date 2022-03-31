83%. Социологи фиксируют резкий рост одобрения работы Путина

Если в январе деятельность Путина одобряли 69% россиян, то по состоянию на конец марта эта доля выросла до 83%, таким образом «достигнув уровня конца 2017 года, то есть до снижения, вызванного пенсионной реформой, отмечают социологи. Опрос был проведён 24-30 марта 2022 года.

Одобрение деятельности президента России Владимира Путина резко выросло с начала 2022 года. Об этом 31 марта сообщает независимая служба социологии «Левада-центр»* (признан иноагентом).

Одновременно значительно выросла доля тех, кто считает, что дела в стране идут в целом в правильном направлении. Если в январе в этом был уверен каждый второй россиянин (50%), то сейчас – двое из трёх (69%). Упала доля тех, кто считает, что страна движется по неверному пути: с 38% в феврале до 22% в конце марта.

Рост показали рейтинги и правительства страны, и его председателя Михаила Мишустина. Но если одобрение деятельности кабмина с 55% в январе выросло до 70% сегодня, то рост персонального рейтинга премьер-министра был менее существенным – с 59% в январе до 71% в марте.



Работу Госдумы теперь одобряют 59% россиян. В январе про одобрение работы нижней палаты Федерального Собрания говорили 45% граждан.



Среди тех, кто готов голосовать на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшие выходные, рейтинг поддержки «Единой России» вырос до 54%. В феврале за «партию власти» были готовы голосовать 44% россиян. На этом фоне КПРФ за минувший месяц потеряла в своих потенциальных избирателях. Если зимой за наследников идей социализма был готов голосовать каждый пятый определившийся избиратель (19%), то сейчас только каждый седьмой (15%).