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ФОМ узнал у россиян, какие санкции будут для них наиболее ощутимыми

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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) спросил у россиян мнение о самых существенных санкциях для страны. Результаты опроса опубликованы 28 марта.

Большинство опрошенных (37%) указали, что наибольшие последствия будут иметь ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования, электроники в Россию. Еще 27% указали, на последствия от санкций против крупнейших российских банков. На влияние частичной заморозки золотовалютных резервов ЦБ РФ указали 26 процентов респондентов.

Говоря о влиянии санкций на свою жизнь, 17% россиян указали на ограничение на использование банковских карт Visa и MasterCard за рубежом. Такой же процент опрошенных заявил, что на них лично скажутся ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники. Для 15 процентов респондентов стал существенным уход зарубежных брендов с российского рынка.

Большинство россиян не сомневается, что экономические, культурные и спортивные связи России с Западом в обозримом будущем восстановятся. 38% считают, что это произойдёт в ближайшие 3 года, ещё 33% — произойдёт, но позже. При этом большинство опрошенных (74 процента) хотят восстановления этих связей.

Всероссийский опрос был проведен 18–20 марта среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

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