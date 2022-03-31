ФОМ узнал у россиян, какие санкции будут для них наиболее ощутимыми

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) спросил у россиян мнение о самых существенных санкциях для страны. Результаты опроса опубликованы 28 марта.

Большинство опрошенных (37%) указали, что наибольшие последствия будут иметь ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования, электроники в Россию. Еще 27% указали, на последствия от санкций против крупнейших российских банков. На влияние частичной заморозки золотовалютных резервов ЦБ РФ указали 26 процентов респондентов.

Говоря о влиянии санкций на свою жизнь, 17% россиян указали на ограничение на использование банковских карт Visa и MasterCard за рубежом. Такой же процент опрошенных заявил, что на них лично скажутся ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники. Для 15 процентов респондентов стал существенным уход зарубежных брендов с российского рынка.