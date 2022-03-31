ФОМ выяснил, что россияне думают про новые санкции США и ЕС

Большинство респондентов ( 54 % ) слышали про введенные санкции, 60 % опрошенных спокойно относятся к ограничительным мерам. Еще 32 % россиян ответили, что санкции превзошли по жесткости их ожидания, 31 % ответили, что ждали примерно таких ограничений. 28 % респондентов уверены, что они никак на них не повлияют, ещё 32 % — что если и повлияют, то несильно. Ещё 9 % россиян вообще не слышали ни о каких санкциях Запада.

Говоря о том, как санкции скажутся на материальном положении, 32 % ответили, что они скажутся несильно, 28 % утверждают, что на них это не отразится вовсе, 25 % ответили, что ограничительные меры окажут на них влияние.

В целом россияне убеждены, что санкции принесут пользу для страны. Большая часть опрошенных — 44 % — уверена, что санкции будут иметь значительные положительные последствия для России вследствие импортозамещения. Ещё 27 % также прогнозируют положительные последствия, но незначительные. Никаких плюсов от санкций для России не видят 8 % .

