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ФОМ выяснил, что россияне думают про новые санкции США и ЕС

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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) спросил граждан страны о влиянии введенных против России санкций. Результаты опроса опубликованы 31 марта.

Большинство респондентов (54 %) слышали про введенные санкции, 60 % опрошенных спокойно относятся к ограничительным мерам. Еще 32 % россиян ответили, что санкции превзошли по жесткости их ожидания, 31 % ответили, что ждали примерно таких ограничений. 28 % респондентов уверены, что они никак на них не повлияют, ещё 32 % — что если и повлияют, то несильно. Ещё 9 % россиян вообще не слышали ни о каких санкциях Запада.

Говоря о том, как санкции скажутся на материальном положении, 32 % ответили, что они скажутся несильно, 28 % утверждают, что на них это не отразится вовсе, 25 % ответили, что ограничительные меры окажут на них влияние.

В целом россияне убеждены, что санкции принесут пользу для страны. Большая часть опрошенных — 44 % — уверена, что санкции будут иметь значительные положительные последствия для России вследствие импортозамещения. Ещё 27 % также прогнозируют положительные последствия, но незначительные. Никаких плюсов от санкций для России не видят 8 %.

Всероссийский опрос был проведен 18–20 марта среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

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Комментарии (4)

Дядя Бо
Опрос проводили в интернате для умалишённых?
James Cook
Пропаганда , да большинство в шоке от санкций.
AndrewBarsik
ФОМ умеет удивить неожиданностью результатов. Я думаю, что если бы ФОМ опросил жителей города, оказавшегося в блокаде, то выяснилось бы, что бомбардировки и артобстрелы способствуют налаживанию коммунального хозяйства.
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