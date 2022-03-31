В Петербурге зафиксировали увеличение числа пациентов на ИВЛ и в реанимации в «красных зонах»

Как говорится в опубликованной 31 марта эпидемиологической справке городского оперштаба, всего в больницах Петербурга с коронавирусом сейчас находятся 1 784 пациента. Из них 241 — в реанимации, а 59 подключено к ИВЛ. Еще день назад, 30 марта, сообщалось, что в реанимации — 216 человек, а на ИВЛ — 50.



Кроме того, амбулаторно с диагнозом COVID-19 лечатся 12 371 петербуржец. Еще 96 — на карантине.



Губернатор Александр Беглов в начале недели констатировал, что пандемия коронавируса идет на убыль, но еще не закончилась.

