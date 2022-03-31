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ГИБДД показала раздавленный самосвалом «Соболь» на Горском шоссе. Он ехал со второстепенной дороги

Стали известны подробности тяжелой аварии с пострадавшими, которая произошла днем 30 марта в Выборгском районе Петербурга. ДТП наглядно демонстрирует необходимость соблюдать знаки приоритета.

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Около двух часов дня напротив дома 77 по Горскому шоссе в Левашово 23-летний водитель ГАЗ «Соболь», двигаясь по второстепенному проспекту Карла Маркса, при пересечении перекрестка с Горским шоссе в сторону технического проезда столкнулся с самосвалом Volvo под управлением 38-летнего мужчины, сообщает 31 марта пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти. «Вольво» следовал по Горскому шоссе, которое является главным.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель «Соболя» и трое его пассажиров: двое 21-летних молодых людей и один в возрасте 25 лет. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. На фото с места ДТП видно, что опрокинувшийся самосвал почти раздавил ГАЗ.

По факту произошедшего ведется проверка. В ГИБДД напоминают водителям, что при приближении к перекрестку необходимо обращать внимание на знаки приоритета и сигналы светофора, а также оценивать ситуацию на дороге, в том числе возможное появление спецтранспорта.

Фото: УГИБДД Петербурга и Ленобласти

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Комментарии (1)

vamingo
То что в соболе при этом только один тяжелый - фантастика. Всем здоровья.
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