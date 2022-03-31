ГИБДД показала раздавленный самосвалом «Соболь» на Горском шоссе. Он ехал со второстепенной дороги

Около двух часов дня напротив дома 77 по Горскому шоссе в Левашово 23-летний водитель ГАЗ «Соболь», двигаясь по второстепенному проспекту Карла Маркса, при пересечении перекрестка с Горским шоссе в сторону технического проезда столкнулся с самосвалом Volvo под управлением 38-летнего мужчины, сообщает 31 марта пресс-служба УГИБДД Петербурга и Ленобласти. «Вольво» следовал по Горскому шоссе, которое является главным.



В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель «Соболя» и трое его пассажиров: двое 21-летних молодых людей и один в возрасте 25 лет. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. На фото с места ДТП видно, что опрокинувшийся самосвал почти раздавил ГАЗ.