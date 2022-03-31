Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук попал в ДТП

Как сообщил «Фонтанке» 31 марта источник, авария с участием представителя тренерского штаба петербургской команды была незначительной, обошлось без пострадавших.



Сам Тимощук также не пострадал и уже добрался до базы «Зенита».

Анатолий Тимощук — бывший футболист. Выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 год. В составе петербургского клуба дважды стал чемпионом России (2007, 2014/15), а также выиграл Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008). С 2017 года работает тренером «Зенита».