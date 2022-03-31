Личный автомобиль, таксопарк или каршеринг. На что сегодня похож рынок труда

Николай Долгов Поделиться Поделиться





Помимо заказов нефтегазовых компаний на платформе есть заявки от СИБУРа, «Ростелекома», «Магнита» и представителей других индустрий. Директор по развитию проекта Николай Долгов рассказал «Фонтанке», как устроена платформа и кому нужна гибкая занятость.

— Кому на рынке труда нужна гибкая занятость и чем ваш стартап отличается от популярных сайтов с вакансиями?

— Наша платформа «Профессионалы 4.0» помогает корпорациям найти себе в команду эксперта или группу специалистов с уникальными навыками по удобным для всех правилам. Это работа на удаленке и без устройства в штат.



Мы не про классическое трудоустройство в штат, которое многим кажется безальтернативным. Обычно бизнес думает шаблонно и когда нужны новые люди — открывает новые позиции, расширяет штат. И у многих соискателей есть стереотип, что можно попасть на серьезную работу только разместив своё резюме на штатную позицию.

Наш сервис идет другим путем и привлекает подрядчика на определённый объем работ. Только исполнителями являются самозанятые, индивидуальные предприниматели и физические лица. Основная ценность в том, что для компаний-заказчиков мы компенсируем неэффективность, связанную с необоснованными расходами на штат и расширение офисов.

— Вы помогаете работодателям экономить на сотрудниках?

— Объясню: чтобы нанять в штат, нужно иметь заранее понятный и стабильный объем работ в долгосрочной перспективе. Тогда находится человек с определенными навыками и опытом, который надолго встраивается в деятельность компании. Но ведь бизнес может быстро меняться и такой человек в штате может вдруг оказаться не эффективным. Второй сценарий — когда мы нанимаем юридическое лицо, здесь история более гибкая: подрядчика менять легче, но внутри компании не накапливаются компетенции, ведь весь проектный кусок выполняет кто-то извне. Плюс, естественно, заказчик оплачивает не только конкретную работу, но и накладные расходы. Отсюда и высокие чеки контрактов.



А гибкая занятость, когда мы непосредственно работаем с исполнителем, дает возможность нанять именно того человека, который лучше всего подходит для решения конкретной задачи и взаимодействовать с ним проектно. А затем безболезненно, совершенно экологично обеим сторонам расстаться, потому что такими были изначальные договоренности. Когда задачи быстро меняются и непонятно, кого нанимать надолго, привлечение конкретных исполнителей заполняет разрывы в недостатке человеческого капитала внутри бизнеса.

— Так ведь и подрядчика нанимают на время и под определенный проект.

— Это как таксопарки и каршеринг. Можно машину купить и быть собственником, и тогда она моя, стоит у меня на парковке, когда нужно — я на ней поеду, куда захочу.

Только если мне нужно сделать что-то специфичное, я сталкиваюсь с проблемой: на седане, например, не могу поехать за город куда-то в грязи покататься или перевезти тяжелый холодильник. Это моя собственность, я ею управляю, но она ограничена функционалом.

Аналогия с компанией-подрядчиком — это хороший таксопарк. Они берут на себя ответственность, что услуга будет предоставлена, водитель абсолютно квалифицирован, машина чистая.



А вот платформа — это, по сути, ситуация каршеринга. Я не владею транспортом и не несу затраты на него, а когда мне надо, могу выбрать в приложении, на чем я хочу поехать. Это может быть Ford Mustang, Kia или вообще самокат. И мне не нужно их все иметь у себя в гараже. Я арендую именно то, что лучше всего подходит под мою задачу и только на это время оказывается максимально выгодно.

Возникают ли с этим минусы? Естественно. Я понимаю, что этой машиной пользуюсь не только я. А бывают ли ситуации, что не рядом с домом она стоит, а нужно куда-то пройти. Или подождать. Конечно, это все случается. Но гибкость и скорость выбора во многих ситуациях важнее.

— Понятно, почему это выгодно бизнесу. А какие плюсы такая форма работы дает специалистам?

— Есть те, кто готов делать карьеру специалиста, но не хочет развиваться внутри одной компании, где есть «потолок» проектов. Они согласны нести риски неопределенности, но при этом платить этой неопределенностью за своё право выбирать, что, с кем, когда и из какой локации делать. И доля таких людей и в мире, и в России растёт. Гибкая занятость — это для них наиболее выгодный канал заказов.



Вторая потребность — и сейчас она становится особенно острой — это возможность влиять на уровень дохода, увеличивая его за счет своих конкретных усилий. Инфляция растет, далеко не все компании, особенно в регионах, могут индексировать зарплаты. И любая проектная занятость — это возможность человеку самому компенсировать финансовую разницу.

— Подработать, иными словами.

— По сути да. Предположим, вы ушли из какой-то компании или закончили продолжительное обучение. Вместо того, чтобы тратить свободное время на листание чатов новостей и соцсети, можно в удобном графике заняться по своему профилю той деятельностью, которая будет оплачена. Заодно познакомиться с новыми людьми, увидеть открытые возможности, чему-то научиться.

Гибкая занятость позволяет психологически проще принять эту ситуацию и остаться в профессии, не уходя в курьеры или в таксисты. Плюс для страны это полезно, потому что не теряются компетенции. Сотрудники могут быть задействованы на тот большой масштаб новых задач, который у нас появился в связи с перестройкой ИТ-инфраструктуры, логистических цепочек, развитием новых рынков сбыта.



— Вы ждете, что сейчас больше профессионалов придут к вам на платформу?

— Мы раскрываем свои возможности для большого количества профессионалов из самых разных индустрий.

Еще один сегмент — это те, кто трудился через западные онлайн-платформы, многие из них объявили об уходе, возникли сложности, связанные с оплатой. Мы говорим: ребята, в России уже есть решение, которое позволяет вам работать на серьезных проектах с хорошими чеками внутри страны. Это импортозамещение в деле: то, чем пользовались за рубежом через западные платформы, можно продолжать делать здесь через «Профессионалов 4.0».

А заказчикам мы говорим: смотрите, есть пул людей, десятки тысяч, которые могут работать на ваших проектах. Задача любого маркетплейса — как можно удобнее для нуждающихся друг в друге сторонах «сшивать» их потребности, делая так, чтобы они нашли друг друга, заключили контракт и ко взаимной выгоде поработали вместе.

— Все-таки временная проектная работа в большинстве случаев — это не идеальный вариант для хорошего специалиста. Где вы берете специалистов — профессионалов, при этом не занятых полностью на своей работе, которые согласны подрабатывать?



— Мы осенью прошлого года провели исследование портрета нашего специалиста-фрилансера. И увидели, что интерес к проектной деятельности выражают взрослые специалисты. У нас средний возраст исполнителей на платформе — 37 лет. Это люди с 10–15 годами опыта за плечами, половина из них из Москвы, половина из регионов. Каждый второй из них уже работает в проектной деятельности, получая заказы через наш сервис, по рекомендации знакомых, через постоянных клиентов. А вторая половина — это те, кто где-то трудоустроен, но при этом так организовал свою жизнь, что готов еще работать и на внешних проектах.

Очень квалифицированные специалисты бывают заинтересованы в таком роде деятельности. Причем по разным причинам. Есть те, кто на этом именно зарабатывает. Сейчас у нас средний бюджет проекта — около 300 тысяч рублей. Это ставка на несколько месяцев, с неполной занятостью. Достаточно существенные деньги. Сейчас мы видим, что этот средний чек растет.

Вторая мотивация — это возможность познакомиться с бизнесом больших компаний, ведь часто попасть в них достаточно сложно. А мы даем возможность познакомиться с людьми, инфраструктурой, культурой этих людей.

Еще один аспект: заказчики начинают использовать платформу как сервис для испытательного срока нанимаемых специалистов. Когда важно оценить профессиональную квалификацию, насколько человек впишется в команду. И без всяких собеседований и тестовых заданий сразу становится понятно, этот человек ваш — не ваш. И специалисту, что самое главное, тоже становится понятно: а я хочу с этими людьми, этой компанией несколько лет своей жизни провести или все-таки нет.

— Если вспомнить вашу аналогию про каршеринг, то машины не выбирают водителя. Как происходит у вас? Все-таки специалисты выбирают работу или их выбирают?

— Но зато каршеринговая компания внимательно контролирует документы тех, кто хочет арендовать машину и следит за адекватным их использованием. Для этого существуют взаимные рейтинги.

Желание конкретного исполнителя очень важно: он может откликнуться на задачу или нет, может отказаться от проекта, на этапе знакомства с заказчиком и уточнения объема и условий работы.

Я бы сказал, что интереса со стороны исполнителей больше, подавляющее большинство заказов, с которыми к нам приходят, мы закрываем потоком откликов. Есть на платформе люди, кто готов взяться за задачи даже довольно экзотичные. Например, недавно — перевод на китайский язык видеороликов.

— А вы сопровождаете потом специалиста в его взаимодействии с компанией, следите, чтобы договор был заключен?

— Мы не только следим — мы его и заключаем. Наше отличие от многих других платформ в том, что наш продукт обеспечивает полный сервис по взаимодействию исполнителей и заказчиков. Мы помогаем бизнесу четче сформулировать задачу, как будет оцениваться результат, какие люди нужны и даже понять примерный диапазон стоимости, то есть сколько на рынке сейчас может стоить эта работа. Это востребовано.

Беседовала Мария Лащева, «Фонтанка.ру»