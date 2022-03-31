Минсельхоз: С начала апреля Россия запретит экспорт семян подсолнечника и рапса

С 15 апреля Россия введет квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, а с 1 апреля поставки за рубеж семян подсолнечника и рапса окажутся под запретом. Такое решение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале.



Как объяснило ведомство 31 марта, комплекс мер позволит исключить возможность дефицита и резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в стране.



«Ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн) и шрота (700 тыс. тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу. Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года», — сообщили в Минсельхозе.

