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Минсельхоз: С начала апреля Россия запретит экспорт семян подсолнечника и рапса

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С 15 апреля Россия введет квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, а с 1 апреля поставки за рубеж семян подсолнечника и рапса окажутся под запретом. Такое решение поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале.

Как объяснило ведомство 31 марта, комплекс мер позволит исключить возможность дефицита и резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в стране.

«Ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн) и шрота (700 тыс. тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу. Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года», — сообщили в Минсельхозе.

В качестве меры было также названо ограничение числа пунктов пропуска, через которые возможен вывоз этой продукции. Для соевого шрота было предложено сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои — пункты в Дальневосточном федеральном округе.

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Комментарии (6)

Ник Приносящий Счастье
Мудрое решение.
allyouneedislove
то-то я смотрю - все семена подорожали... за жалкий клевер просят по 700 рублей за пакет, хотя у нас его в стране - хоть попой ешь...
SU LUX INN
это называется Выстрел в ногу! теперь мокша Только пальмой будет питаться!
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