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Петербуржец получил условный срок за брань и козыряние пистолетом перед охранником «Заневского каскада»

Красногвардейский райсуд Петербурга вынес приговор горожанину, который устроил сцену в ТРК и целился из пистолета в голову охранника. Нарушитель отделался условным сроком.

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Как сообщает 31 марта объединенная пресс-служба городских судов, по статье о хулиганстве мужчина получил 2,5 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Конфликт произошел еще в октябре 2020-го — тогда фигурант разразился бранью в ТРК «Заневский каскад», на что охранник сделал ему замечание. Балагур стал шуметь еще сильнее, даже выхватил пневматический пистолет и направил его в сторону оппонента. Охранник выбил оружие из рук агрессора и задержал его.

Охранник рассказывал, что мужчина грозился убить и его, и окружающих. В полиции отмечали, что подозреваемый — 42-летний житель Шлиссельбургского проспекта, ранее проблем с Уголовным кодексом не имевший.

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Комментарии (2)

VKuser1115940
"Балагур"... У вас школьники теперь заметки пишут?
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