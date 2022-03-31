Петербуржец получил условный срок за брань и козыряние пистолетом перед охранником «Заневского каскада»

Как сообщает 31 марта объединенная пресс-служба городских судов, по статье о хулиганстве мужчина получил 2,5 года условно с испытательным сроком в 2 года.



Конфликт произошел еще в октябре 2020-го — тогда фигурант разразился бранью в ТРК «Заневский каскад», на что охранник сделал ему замечание. Балагур стал шуметь еще сильнее, даже выхватил пневматический пистолет и направил его в сторону оппонента. Охранник выбил оружие из рук агрессора и задержал его.



Охранник рассказывал, что мужчина грозился убить и его, и окружающих. В полиции отмечали, что подозреваемый — 42-летний житель Шлиссельбургского проспекта, ранее проблем с Уголовным кодексом не имевший.

