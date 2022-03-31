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Кондратьевский перекроют в одном направлении до середины мая

Ремонт трамвайных путей потеснит автомобилистов в Калининском районе Петербурга на полтора месяца. Троллейбусы там временно заменят автобусами.

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Со 2 апреля по 15 мая в связи с ремонтом трамвайных путей будет закрыто движение транспорта по Кондратьевскому проспекту в направлении от улицы Жукова до Минеральной улицы. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Одновременно на период работ на Кондратьевском закроют троллейбусное движение и вместо «рогатых» пустят автобусы, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Автобусный маршрут №178 «проспект Культуры — автостанция «Пискаревка» продлят до Финляндского вокзала, и на линию будут ежедневно выходить 6 дополнительных автобусов. От проспекта Культуры они будут следовать по своей трассе до проспекта Мечникова, далее по проспекту Мечникова, Кондратьевскому проспекту, улице Жукова, Чугунной и Арсенальной улицам, Арсенальной набережной и площади Ленина. Обратно они проследуют по площади Ленина, улице Комсомола, Арсенальной улице, Кондратьевскому проспекту, проспекту Мечникова и далее по своей трассе.

Помимо этого, реконструкция путей изменит трассы автобусов №№ 106, 107 и 133. Они будут ходить:

  • №106 — от автостанции «Пискаревка» по своей трассе до Пискаревского проспекта, далее по Пискаревскому, Свердловской и Арсенальной набережным до конечного пункта «Финляндский вокзал»;
  • №107 — от автостанции «Пискаревка» по своей трассе до Кондратьевского проспектаи площади Калинина, далее по Полюстровскому и Пискаревскому проспектам, Свердловской и Арсенальной набережным;
  • №133 — от автостанции «Ручьи» по своей трассе до Кондратьевского проспекта, далее по улице Жукова, Чугунной, Арсенальной и Минеральной улицам, улице Ватутина, Кондратьевскому проспекту и далее по своей трассе до Финляндского вокзала.

В обратном направлении трассы маршрутов останутся прежними.

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