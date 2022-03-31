Кондратьевский перекроют в одном направлении до середины мая

Со 2 апреля по 15 мая в связи с ремонтом трамвайных путей будет закрыто движение транспорта по Кондратьевскому проспекту в направлении от улицы Жукова до Минеральной улицы. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.



Одновременно на период работ на Кондратьевском закроют троллейбусное движение и вместо «рогатых» пустят автобусы, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Автобусный маршрут №178 «проспект Культуры — автостанция «Пискаревка» продлят до Финляндского вокзала, и на линию будут ежедневно выходить 6 дополнительных автобусов. От проспекта Культуры они будут следовать по своей трассе до проспекта Мечникова, далее по проспекту Мечникова, Кондратьевскому проспекту, улице Жукова, Чугунной и Арсенальной улицам, Арсенальной набережной и площади Ленина. Обратно они проследуют по площади Ленина, улице Комсомола, Арсенальной улице, Кондратьевскому проспекту, проспекту Мечникова и далее по своей трассе.