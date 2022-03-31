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В Грузии назвали неприемлемыми разговоры о присоединении Южной Осетии к России

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Разговоры о референдуме в Южной Осетии Грузия считает неприемлемыми в условиях, когда территория страны оккупирована.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована. У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Южной Осетии заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Она может стать новым регионом страны, а после объединиться с Северной Осетией.

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Комментарии (13)

Athair
Осталось еще Приднестровье присоединить и с Молдавией поругаться. У меня последний месяц вопрос только один - накой всё это? Не могу ни осудить, ни одобрить - ибо для этого надо понять происходящее.

Я могу понять США - которые регулярно проводят спецоперации, чтобы захватить сырьевые ресурсы или создать геморрой противникам. Могу понять Израиль, который провел спецоперацию, чтобы захватить место для проживания своего народа. Но происходящее сейчас не понимается - какой в этом конечный смысл?

За потерянные экономикой деньги можно было скупить на корню всю Раду и Зеленского, и получить и признание Крыма, и автономию ДНР/ЛНР с официальным русским языком. Каждому по полмиллиарда долларов дать, так еще бы бонусом чего-нибудь получили... :)
Jordan Belfort
А грузин никто и спрашивать не будет!
Это наше внутреннее дело! Сочтём необходимым - присоединим. Не сочтём — оставим как есть.
Pilat
А грузины не хотят рассказать, что делают американцы в их био лабораториях.
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