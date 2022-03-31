В Грузии назвали неприемлемыми разговоры о присоединении Южной Осетии к России

Разговоры о референдуме в Южной Осетии Грузия считает неприемлемыми в условиях, когда территория страны оккупирована.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована. У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Южной Осетии заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Она может стать новым регионом страны, а после объединиться с Северной Осетией.