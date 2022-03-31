В Петербурге задержали подозреваемого в угоне раритетного мотоцикла минувшей осенью

Днем 9 октября 2021 года в дежурную часть полиции Петродворцового района обратился мужчина и сообщил об угоне мотоцикла Yamaha YZF-R6 2000 года выпуска стоимостью 280 тысяч рублей. Байк пропал между девятью часами вечера 8 октября и десятью утра 9-го от дома 11 по улице Красного Флота, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).



В 02:32 30 марта 2022 года у дома 6 по Швейцарской ул. сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 38-летний житель Ломоносова, который однажды уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.