Петербуржец угнал и сжег машину бывшей жены

Во вторник, 29 марта, с заявлением в полицию обратилась 26-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ее бывший муж похитил ее Hyundai Solaris, после чего, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сжег автомобиль в поле на Дороге в Каменку, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В 13:30 того же дня 34-летнего мужчину задержали у дома 23, корпус 1, по Арцеуловской аллее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Подозреваемого поместили в изолятор.