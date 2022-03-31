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Петербуржец угнал и сжег машину бывшей жены

Полиции Приморского района придется разбираться в отношениях экс-супругов из Петербурга. Мужчину подозревают в угоне и сожжении автомобиля бывшей жены.

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Во вторник, 29 марта, с заявлением в полицию обратилась 26-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ее бывший муж похитил ее Hyundai Solaris, после чего, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сжег автомобиль в поле на Дороге в Каменку, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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В 13:30 того же дня 34-летнего мужчину задержали у дома 23, корпус 1, по Арцеуловской аллее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Подозреваемого поместили в изолятор.

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Комментарии (4)

Леонтий
Дурак.Сейчас не время машины жечь,им долгая жизнь теперь предстоит.
Экскомьюникадо
Скорее всего развелись потому что любовник машину купил
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