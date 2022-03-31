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В Петербурге две пациентки детского психолога рассказали об изнасиловании

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ двух школьниц из Петербурга о сексуальном насилии. Чтобы прервать обет молчания, обеим потребовалась помощь профессионала.

Следственный комитет Петроградского района озадачили случившимся с двумя подростками накануне, стало известно «Фонтанке» 31 марта. Обе ходят к психологу в один из городских центров и в беседе со специалистом признались, что подверглись изнасилованию.

Пятнадцатилетняя не могла рассказать о нём почти два года. По словам девочки, в 2020 году в Хабаровске к сексу её принудил знакомый двумя годами старше.

Воспоминания шестнадцатилетней более свежи — незнакомец напал на неё в парадной высотки на Тихоокеанской улице в Парголово 13 февраля.

Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Комментарии (6)

ost-21
На Фонтанке видимо программа заголовки статей пишет(которая раньше название мебели в Икее придумывала), ну не может человек такое написать.
265895551
А почему информация, которую подростки рассказали психологу, сразу продает в новостные ленты? Психологи сразу звонят в Фонтанку ради жареных новостей?
Леонтий
А через год она вспомнит что и психолог к ней домогался.И будут ещё дела.
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