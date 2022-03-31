В Петербурге две пациентки детского психолога рассказали об изнасиловании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ двух школьниц из Петербурга о сексуальном насилии. Чтобы прервать обет молчания, обеим потребовалась помощь профессионала.



Следственный комитет Петроградского района озадачили случившимся с двумя подростками накануне, стало известно «Фонтанке» 31 марта. Обе ходят к психологу в один из городских центров и в беседе со специалистом признались, что подверглись изнасилованию.



Пятнадцатилетняя не могла рассказать о нём почти два года. По словам девочки, в 2020 году в Хабаровске к сексу её принудил знакомый двумя годами старше.

