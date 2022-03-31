Двух угонщиков, устроивших «пьяные» ДТП, задержали в Петербурге за день

В 18:29 вторника в полицию Калининского района Петербурга обратился 42-летний местный житель и сообщил, что неизвестный пьяный человек сел в его Renault Sandero, стал сдавать назад и устроил ДТП, после чего попытался скрыться, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим, в том числе за кражи и наркотики. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
В тот же день в полицию Курортного района с похожей историей обратился 47-летний мужчина. Нетрезвый злоумышленник сел в его «Газель NEXT», совершил ДТП и попытался скрыться. На место приехал наряд ППС и задержал молодого человека 23 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем (