Синоптик Колесов: Март 2022 года в Петербурге стал самым солнечным в XXI веке

По словам метеоролога, такой вывод можно сделать уже сейчас, несмотря на то, что окончательное количество часов солнечного сияния в текущем месяце станет известно только сегодня вечером.



«Вчера солнечное сияние в городе достигло 178,3 часа, превысив продолжительность сияния в 2005 году, когда было отмечено 177,8 часа», — добавил Колесов.



Приблизиться к рекордным значениям за предыдущие годы в Петербурге помешал циклон, пришедший в середине третьей декады марта. Из-за него 25 марта солнце вообще не показывалось, на следующий день выглядывало менее чем на час, а 28 марта светило около двух часов. В итоге 1996 год с зафиксированными 194,1 часа сияния пока остается самым солнечным в городе.

