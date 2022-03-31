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Синоптик Колесов: Март 2022 года в Петербурге стал самым солнечным в XXI веке

Март 2022 года в Петербурге стал самым солнечным в XXI веке. Об этом в своем Telegram-канале 31 марта рассказал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

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По словам метеоролога, такой вывод можно сделать уже сейчас, несмотря на то, что окончательное количество часов солнечного сияния в текущем месяце станет известно только сегодня вечером.

«Вчера солнечное сияние в городе достигло 178,3 часа, превысив продолжительность сияния в 2005 году, когда было отмечено 177,8 часа», — добавил Колесов.

Приблизиться к рекордным значениям за предыдущие годы в Петербурге помешал циклон, пришедший в середине третьей декады марта. Из-за него 25 марта солнце вообще не показывалось, на следующий день выглядывало менее чем на час, а 28 марта светило около двух часов. В итоге 1996 год с зафиксированными 194,1 часа сияния пока остается самым солнечным в городе.

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Комментарии (3)

NSE
И самым холодным)
Znatok78
По ощущениям так и есть...
NoName1234
Смишно…
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