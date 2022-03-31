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Женщина отсудила у петербургской фирмы 2 млн за травму 27-летней давности

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Жительница Иркутской области получила два миллиона рублей за увечье 27-летней давности. Ответчиком стала компания из Петербурга.

Как сообщает 31 марта Федеральная служба судебных приставов по Петербургу, в 1994 году заявительница получила серьезную травму позвоночника. Она работала на заводе транспортировщиком 2-го разряда, несчастный случай произошел в древесно-подготовительном цеху. Работница ушла на пенсию по состоянию здоровья, компенсацию ей не выплатили.

Пострадавшая оперировалась шесть раз, но самостоятельно двигаться так и не может. Она в одиночку вырастила двоих детей, а обратиться в прокуратуру решила спустя почти три десятка лет.

Суд в Иркутской области вынес решение о взыскании двух миллионов рублей с работодателя. В его роли выступила петербургская организация — правопреемник лесопромышленного комплекса. Деньги уже поступили пострадавшей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260965961
Рада за неё. Петербургская же прокуратура как в лице тогдашнего гл. прокурора СПб г. Литвиненко, тогдашнего начальника прокуратуры на СПб метрополитене (фамилию дамочки не вспомню) отделалась пустыми отписками, даже не потрудившись связаться со мной. Тогдашний зам. гл. прокурора, курировавший прокуратуру СПб метрополитена и прокуратуру ЦР СПб (где я живу), переслал мою жалобу в прокуратуру ЦР СПб, а сам скрылся, перейдя из зам. гл. прокурора в начальники какого-то внутреннего отдела главной прокуратуры СПб))) Г. Бурдов, прокурор ЦР СПб, получив от своего начальства мою жалобу, со страху сбежал из прокуратуры ЦР СПб в прокуратуру, насколько помнится, Московского района)) Когда же года через два, по каким-то внутренним прокурорским дрязгам его уволили из прокуратуры вообще, после ухода Щербаковой он периодически стал появляться в должности зам. главы администрации ЦР СПб - при Хлуткове появился, при Мэйксине исчез, при нынешней дамочке снова появился. Вот такой вот "русский мир".
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