Женщина отсудила у петербургской фирмы 2 млн за травму 27-летней давности

Жительница Иркутской области получила два миллиона рублей за увечье 27-летней давности. Ответчиком стала компания из Петербурга.

Как сообщает 31 марта Федеральная служба судебных приставов по Петербургу, в 1994 году заявительница получила серьезную травму позвоночника. Она работала на заводе транспортировщиком 2-го разряда, несчастный случай произошел в древесно-подготовительном цеху. Работница ушла на пенсию по состоянию здоровья, компенсацию ей не выплатили.

Пострадавшая оперировалась шесть раз, но самостоятельно двигаться так и не может. Она в одиночку вырастила двоих детей, а обратиться в прокуратуру решила спустя почти три десятка лет.