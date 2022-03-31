В Петербург из «Черного дельфина» привезли лидера банды «черных риелторов». Ему припомнили сожжение тела пенсионерки почти 20 лет назад

СК Петербурга в марте 2022 года возбудил уголовное дело по статье убийство, совершенном в 2005 году. После этого из колонии в Оренбургской области этапировали осужденного за пожизненный срок по делу о банде черных риелторов Никамагомеда Каранаева.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 31 марта, мужчина с 39-летним подельником подозреваются в том, что что в период с 5 по 14 сентября 2005 года у дома 27 по Лабораторному проспекту задушили 69-летнюю женщину, чтобы завладеть её квартирой. Тело пенсионерки после этого сожгли на расположенной рядом строительной площадке.

