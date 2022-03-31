Южная Осетия хочет объединиться с Северной после референдума и стать Аланией

О планах в эфире телеканала Россия-24 31 марта рассказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он сообщил, что Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума. Юридические действия, отметил Бибилов, в первую очередь должны быть основаны на нормах международного права. Решение о входе в состав России для республики он назвал «жизненно необходимым».

Он также обозначил предварительный план — сначала стать самостоятельным субъектом, а затем объединиться северным соседом.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания», — поделился Бибилов.

