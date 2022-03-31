FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Южная Осетия хочет объединиться с Северной после референдума и стать Аланией

Южная Осетия намерена войти в состав России как самостоятельный субъект, а после начать процедуру объединения с республикой Алания.

3
Печать

О планах в эфире телеканала Россия-24 31 марта рассказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он сообщил, что Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу референдума. Юридические действия, отметил Бибилов, в первую очередь должны быть основаны на нормах международного права. Решение о входе в состав России для республики он назвал «жизненно необходимым».

Он также обозначил предварительный план — сначала стать самостоятельным субъектом, а затем объединиться северным соседом.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания», — поделился Бибилов.

Предварительно, референдум может состояться уже в мае-июне.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

mallaga
Естствнно, Алания Гергиеву дороже мира.
фру
все смешнее и смешнее...
Лоло Пепе
Будем рады принять друзей в состав России!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний