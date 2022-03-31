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Покупать российские товары за рубли готовы в Нигерии

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Никто не вправе оспаривать политику России — заявил посол Нигерии и добавил, что страна готова рассматривать переход на рублевые контракты.

Слова Абдуллахи Шеху приводит РИА Новости 31 марта. Он отметил, что «в любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца». «Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать», — убежден посол Нигерии.

Шеху добавил, что Нигерия готова рассмотреть вопрос о переходе на расчеты в национальных валютах, если он будет поднят.

Покупать российские товары за рубли предварительно согласились в Сирии, Турции и представители мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене (хуситы).

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Комментарии (16)

Never_Mind
У местной поцреотни сегодня праздник. Целая Нигерия поддержала Владим Владимыча! Несомненный успех!
VKuser2851963
- Нет , масса Дик , эта страна не Америка ! Это Африка !
Dpa
Откуда рубли в нигерии?
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