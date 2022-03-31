FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Двенадцатилетняя девочка стала жертвой домогательств в примерочной магазина в Колпино

3
Печать

Сотрудники полиции Колпино задержали мужчину, подозреваемого в рукоблудстве в примерочной магазина одежды.

В ОМВД с заявлением о развратных действиях в отношении 12-летней дочери обратилась накануне около полудня 40-летняя местная жительница, стало известно «Фонтанке» 31 марта. Женщина сообщила, что ребенок зашел в магазин молодежной одежды 27 марта около 11:30. Девочка взяла несколько вещей и пошла в примерочную. Там-то её, по предварительной информации, и нашел взрослый мужчина и стал трогать. Ребенку удалось сбежать.

Оперативники установили и задержали предполагаемого рукоблуда — им оказался 38-летний сотрудник одного из петербургских предприятий, зарегистрированный в Невском районе.

После допроса мужчину отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VKuser1115940
Опять Невский район.
Кремлебот вне категорий
Очень было бы интересно узнать название магазина, куда колпинские родители отпускают 12тилетних на самостоятельную примерку и где (при этом) свободно шастают одинокие 38милетние мужики.
О правовом статусе сделок, заключенных лицом, не достигшим 14ти лет, разговор отдельный.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний