Двенадцатилетняя девочка стала жертвой домогательств в примерочной магазина в Колпино

Сотрудники полиции Колпино задержали мужчину, подозреваемого в рукоблудстве в примерочной магазина одежды.
В ОМВД с заявлением о развратных действиях в отношении 12-летней дочери обратилась накануне около полудня 40-летняя местная жительница, стало известно «Фонтанке» 31 марта. Женщина сообщила, что ребенок зашел в магазин молодежной одежды 27 марта около 11:30. Девочка взяла несколько вещей и пошла в примерочную. Там-то её, по предварительной информации, и нашел взрослый мужчина и стал трогать. Ребенку удалось сбежать.
Оперативники установили и задержали предполагаемого рукоблуда — им оказался 38-летний сотрудник одного из петербургских предприятий, зарегистрированный в Невском районе.
После допроса мужчину отпустили под обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.