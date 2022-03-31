Есть и смеси, и подгузники: где купить товары для детей со скидками

Если важных для вашей семьи товаров нет на полках магазинов или же цена на них изменилась, это не повод переживать. Заходите на «АлиЭкспресс» и «Яндекс.Маркет»: здесь есть всё, что нужно. Кроме того, на «АлиЭкспресс» проходит большая распродажа: до 2 апреля по многим позициям ударили неплохим дисконтом.
Слюнявчик для новорожденных
Малыши такие неуклюжие! Чтобы ваше дитя не запачкалось, когда ест, купите милый слюнявчик. Его используют и во время рисования красками — вы же не хотите стирать вещи каждые полчаса? Основная часть выполнена из приятной пленки, рукава — из ткани, и их можно подвернуть, если окажутся великоваты.
Нагрудник
Еще один вариант детского «бронежилета» — непромокаемый, с длинными рукавами и нагрудным карманом. На выбор есть несколько забавных расцветок. Нет торчащих ниток и постороннего запаха.
Наколенники
Они защитят нежную кожу ножек малыша во время ползания и активного изучения мира, даже если ребенок играет в парке на траве. А еще согреют и защитят от ультрафиолета. Носить можно в любой сезон, стирать — в машинке, а размер подходит всем деткам, ведь наколенники растягиваются.
Подгузники-трусики
Трусики-подгузники YokoSun отвечают всем требованиям современных мам и имеют знак качества экологичности. Уникальное строение впитывающего слоя делает подгузники тонкими и легкими, а впитывание происходит быстрее. При намокании даже у активных малышей гель-абсорбент остается на своем месте. Индикатор влаги подскажет вам, когда пора сменить подгузник.
Резинки для волос
Девчонки обожают хвостики и косички, и мамам в радость — волосы не запутаются. Надежным помощником в создании причесок были и остаются нейлоновые резинки. В упаковке множество цветов — пусть ваша малышка каждый день выбирает разные.
Повязка на голову с заячьими ушками
Молодые мамы так любят устраивать детские фотосессии и наряжать дочек. Эта шапочка с узелком спереди смотрится очень мило и вызывает улыбку. Покупательницы отмечают мягкую ткань, хорошее качество и отсутствие этикеток внутри — кожу не царапает.
Повязка на голову с жемчужинами и цветами
Нарядный ободок точно понравится маленькой принцессе! Резинка удобная, тянется хорошо и голову не сдавливает. Можно заказать несколько штук разных расцветок, ведь цена смешная.
Автомобиль с дистанционным управлением
Мальчишек тоже есть чем порадовать. Высокотехнологичный автомобиль с дистанционным управлением способен выполнять трюки и надолго увлечет маленького гонщика. Заряжается с помощью USB. Запускать машинку можно как по суше, так и по воде. Пожалуй, это один из самых крутых подарков на день рождения.
Машинка-танк
Если ваш сын не гонщик, значит, он танкист. У этой радиоуправляемой машины есть пушка, которая умеет стрелять водой. Можно соревноваться с друзьями в ловкости и умении делать резкие виражи. Игрушечному внедорожнику всё нипочем!
Подводная лодка
Если ваш ребенок хочет не только стрелять водой, но и полностью погружать в нее игрушку, подарите ему радиоуправляемую подводную лодку. Она водонепроницаемая, может двигаться вверх и вниз, вперед и назад, поворачиваться влево и вправо и вращаться на 360 градусов — совсем как настоящая!
Тамагочи
Наверное, даже взрослые запищат от радости, когда увидят эту игрушку. Вы же помните, как кормили этих карманных питомцев, укладывали спать и убирали за ними кучки? Пусть и ваш ребенок попробует эту забаву!
Игрушка для ванны
Заводная лягушка не даст соскучиться малышу во время купания. А вы сможете незаметно намылить ему голову. Игрушка развивает координацию рук и глаз, мелкую моторику. Края достаточно гладкие, чтобы дети могли безопасно тискать своего «питомца».
Игровой коврик
Тактильно приятный детский коврик-пазл просто создан для игр! По нему можно ползать, рассматривая картинки, а еще он удобно складывается и не занимает много места.
Вращающаяся башня
Развивающая игрушка для детей раннего возраста выполнена из высококачественного материала. Ваш малыш может сам собрать башню и запустить по ней шарик. Игрушка устойчива к падению, а ее части — разных цветов, что наверняка понравится ребенку.
Яблочное пюре Heinz
Натуральное пюре из яблок, чернослива и злаков подходит для питания детей от шести месяцев. Оно не содержит соли, сахара, консервантов, ароматизаторов, пальмового масла и других веществ, которых остерегаются все мамы. Отличный вариант перекуса на прогулке!
Пюре из говядины
А это пюре подойдет для полноценного обеда или ужина малыша. Только натуральный состав, нежная консистенция и вкус. Вся польза белка в одной баночке!
Пюре из цыпленка
Пюре «Бабушкино лукошко» — для тех, кто предпочитает курицу. В составе только мясо цыплят, рисовая мука, подсолнечное масло и вода.
Детская смесь
Молочная смесь NAN 2 Optipro предназначена для вскармливания детей от шести месяцев. Она насыщена бифидобактериями, умными липидами и легко усваивается. Благодаря оптимизированному белковому комплексу малыш получает ровно столько белка, сколько необходимо его организму.
Смесь «Nutrilon Премиум»
Улучшенный комплекс особых жирных кислот способствует развитию интеллекта ребенка, а пребиотики формируют собственную микрофлору кишечника, поддерживают иммунитет и снижают риск возникновения аллергии и инфекций. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов, разработанный специально с учетом потребностей детей до года, помогает малышу расти здоровым.
Молочная смесь «Нэнни»
Смесь на основе козьего молока подходит малышам с рождения до года. Это вариант прикорма для деток с непереносимостью белков коровьего молока и риском развития пищевой аллергии. Молоко новозеландских коз по структуре белка ближе к женскому молоку, чем коровье. Смесь имеет мягкий сливочный вкус.
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