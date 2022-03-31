Под окнами дома в центре Петербурга нашли мёртвую пенсионерку. Её тело лежит на асфальте больше шести часов

Жители Разъезжей улицы вынуждены «огородами» добираться до станции метро «Лиговский проспект» из-за тела погибшей женщины, которое не могут увезти в морг несколько часов.

Сообщение о том, что у дома 42/34 по Разъезжей улице лежит тело женщины, поступило в правоохранительные органы Петербурга около 2:20 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта.



Прибывшая на месте следственного-оперативная группа установила, что погибшая — 83-летняя жительница дома. По предварительной информации, она совершила самоубийство. Предсмертной записки при этом в квартире не нашли.

