Под окнами дома в центре Петербурга нашли мёртвую пенсионерку. Её тело лежит на асфальте больше шести часов

Жители Разъезжей улицы вынуждены «огородами» добираться до станции метро «Лиговский проспект» из-за тела погибшей женщины, которое не могут увезти в морг несколько часов.
Сообщение о том, что у дома 42/34 по Разъезжей улице лежит тело женщины, поступило в правоохранительные органы Петербурга около 2:20 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 марта.
Прибывшая на месте следственного-оперативная группа установила, что погибшая — 83-летняя жительница дома. По предварительной информации, она совершила самоубийство. Предсмертной записки при этом в квартире не нашли.
Тело погибшей накрыли простыней в ожидании спецтранспорта, который должен увезти его в морг. Однако, как сообщают очевидцы, на 9 утра оно продолжало лежать на асфальте, огороженное ленточками.