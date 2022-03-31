РИА Новости: Ялтинскую квартиру Зеленского национализируют

Среди имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, которое попадает в список для национализации, включена квартира президента Украины Владимира Зеленского.

О национализации крымского имущества Зеленского со ссылкой на источник пишет РИА Новости 31 марта. Полный список того, что намерены признать российским крымские чиновники, должен быть готов на текущей неделе, после чего решать вопрос будет региональный парламент.

У Владимира Зеленского есть квартира в поселке Ливадия под Ялтой, пишет агентство. Недвижимость была приобретена супругой украинского президента в 2013 году, когда еще Крым был частью Украины. Позже Зеленский заплатил все налоги и сборы и задекларировал квартиру на себя.