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Лавров: Дипломат из запрещенного в России «Талибана»* получил аккредитацию МИД

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Первый афганский дипломат уже месяц живет в России и получил аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Об этом 31 марта заявил Сергей Лавров.

Лаврова цитирует РИА Новости, он выступал на конференции стран — соседей Афганистана. Дипломат, по словам Лаврова, был отправлен в Россию новым правительством страны, которое состоит из признанной российскими властями террористической и запрещенной организации «Талибан»*.

Российский министр отметил положительные сдвиги в контртеррористическом направлении и добавил, что Кабул пытается соблюдать права человека. «Несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву», — дал оценку Лавров.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (1)

Главный спец по технике консервации
Абаждите. Оне ведь там супротив спецоперации митинговали.
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