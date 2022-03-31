Лавров: Дипломат из запрещенного в России «Талибана»* получил аккредитацию МИД

Первый афганский дипломат уже месяц живет в России и получил аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Об этом 31 марта заявил Сергей Лавров.

Лаврова цитирует РИА Новости, он выступал на конференции стран — соседей Афганистана. Дипломат, по словам Лаврова, был отправлен в Россию новым правительством страны, которое состоит из признанной российскими властями террористической и запрещенной организации «Талибан»*.

Российский министр отметил положительные сдвиги в контртеррористическом направлении и добавил, что Кабул пытается соблюдать права человека. «Несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву», — дал оценку Лавров.