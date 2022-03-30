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В Петербурге суд отправил в СИЗО начальника районной ветстанции по делу о получении взятки

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Колпинский районный суд вынес постановление о заключении под стражу Андрея Шутова, начальника районной ветеринарной станции. Мужчину обвиняют в получении взятки. Подробности 30 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что в течение последних двух лет Шутов, будучи руководителем Колпинско-Пушкинской ветеринарной станции, вместе с другими пока еще не установленными коллегами неоднократно получал взятки от ООО «Дары Севера», ООО «Ямал СПб». Деньги передавались как лично в руки, так и переводились на карты подконтрольных лиц. За общее покровительство Шутов и Ко якобы получили не менее 347 тысяч рублей.

Также следствие полагает, что Шутов и другие сотрудники станции с декабря 2019 года по октябрь 2020 года брали деньги от представителя компании «СК Эксклюзив», предоставляющей аренду складов. Сумма «подношений», по информации правоохранительных органов, составила 152 тысячи рублей.

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