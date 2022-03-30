Петербуржец нашел работу курьером, но полиции это не понравилось. «Командировка» с запрещенным закончилась в Казани

Мужчина сразу же во всем признался. По его словам, в начале года он через интернет искал работу водителем. Спустя время ему, как показалось, улыбнулась удача. Потенциальный работодатель предложил работу курьером, но не простым. В задачу входило забрать наркотик в лесах Владимирской области, перевезти вещество в Магнитогорск и разложить по закладкам.

Житель Петербурга попался в Татарстане, когда перевозил наркотики в Магнитогорск. Историю 38-летнего курьера рассказали 30 марта в пресс-службе республиканского МВД.

Однако во время «командировки» автомобиль мужчины остановили в Казани инспекторы ГИБДД, они и нашли запрещенное вещество под обшивкой заднего сиденья. Экспертиза показала, что петербуржец вез «наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 1,9 кг».



Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере.

