Зубы станут «золотыми». Стоматологи молятся на импорт и удваивают цены

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С обвалом рубля труднее пришлось стоматологическим клиникам. Это направление медицины, считают погруженные в сферу эксперты, одно из самых материалоемких и зависящих от импорта. Рынок отреагировал мгновенно: цены на услуги стоматологов в Петербурге взвились под потолок, и новые зубы стали поистине золотыми.

«На брекеты сейчас — сумасшедшие цены»

«Золотые зубы» по нынешним временам, увы, это не метафора. Расценки на услуги стоматологов в кризис сопоставимы с ценами на автомобиль, и даже на квартиру.



— Я планировал в этом году вылечить кариес, поставить брекеты на обе челюсти, там, где возможно, восстановить пластикой, где нельзя — протезировать имплантами. В начале февраля мне ориентировочно назвали сумму порядка 450 тысяч рублей. Когда же в марте я пришел в клинику составить график лечения и платежей, мне насчитали в общей сложности 968 тысяч — на эти деньги можно однушку купить в Отрадном! Причем по акции «имплантация под ключ» я должен был заплатить сразу 274 тысячи рублей, и никаких рассрочек, — негодует петербуржец Константин.

Тот факт, что прейскурант на услуги существенно «распух», клиники и не скрывают.

— Кризис повлиял на цены, мы их подняли. Лечение кариеса от 5,5 тысяч рублей, до этого всего было 4–4,5 тысячи. На брекеты сейчас — сумасшедшие цены: на обе челюсти 100 тысяч рублей было, сейчас 120, — рассказали «Фонтанке» в стоматологической клинике «Якоб Арт» в Петербурге.

Чтобы клиенты не падали в обморок от цен и не сбегали, придя в чувство, стоматологи стали фиксировать цены. Те пациенты, которые хотят поставить брекеты летом, уже сейчас вносят полную предоплату за них, клиника делает закуп, и клиент спокойно дожидается установки системы.



— Потому что каждый день разная цена. Пациенты боятся, что с поставками будут проблемы. Диагностика тоже выросла в цене, все расходники — мы весь прайс подняли, — говорят в клинике «Якоб Арт».

Кто не успел, тот опоздал

Алёна — собственница стоматологического кабинета. По ее словам, ей очень повезло — в конце декабря она масштабно закупилась расходниками, и рассчитывает, что запасов ей хватит до конца года. А если не хватит, и цены останутся на прежнем уровне, то новый закуп пробьет в ее бюджете огромную дыру. Повышать расценки на услуги она, по ее словам, боится — у людей сейчас нет денег, и лечиться к ней никто не пойдет.

— Подорожало все очень сильно. Если до нового года японский пломбировочный материал мы купили за 13 тысяч рублей, то сейчас такой же стоит 26 тысяч. Импланты покупали за 3,75 тысяч рублей, сейчас уже 6,5 цена, — рассказывает Алена.

Расходники по цене крыла от самолета — не единственная головная боль стоматологов. Ведь в клиниках есть еще и дорогостоящее импортное оборудование, которое нужно обслуживать и своевременно заменять детали.



— В последние два года мы полностью заменили оборудование в клинике. Поменяли стоматологические установки на более эргономичные модели, поставили компьютерный томограф и новый интраоральный сканер, обновили дентальные микроскопы, переоборудовали центральное стерилизационное отделение по стандартам значительно выше законодательно предусмотренных. Предвижу, что через 3–5 месяцев остро встанет вопрос технического обслуживания и замены запчастей: фильтры, резинки, шланги, крепления; поскольку поставки в РФ приостановлены на неопределенный срок, — рассказала «Фонтанке» Екатерина Пономарева, управляющий партнёр и коммерческий директор центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile.

Нарушены логистические цепочки

Сбой в управлении цепями поставок привел к тому, что «караул» кричат и поставщики материалов для стоматологической отрасли.

Фирма «ТС-Дента» в Петербурге занимается поставками расходников с 2015 года. Но ее генеральный директор Татьяна Соболева помнит еще последствия кризиса 1998 года, когда все стоматологи как один перешли на российские расходники. Пока еще материалов и анестезии достаточно, говорит она, но месяца через два может и не быть.



— Нарушены все логистические цепочки. Непонятно, откуда и как будем привозить. Через Казахстан? Сами поставщики импорта не против продолжать сотрудничать. Но наши транспортные компании не готовы их привозить, потому что не знают как.

Пока переходить на российские расходники стоматологии не торопятся, говорит Соболева. И замены на некоторые позиции материалов практически не существует, а если и есть, то они не пользуются популярностью. Как, например, в случае со слепочными и оттискными материалами для изготовления протезов.

— Есть корейские и китайские, но все предпочитают немецкие и итальянские, швейцарские. Анестезия тоже в основном, конечно, импортная. Отечественные есть жидкости для сушки, их достаточно, давно уже такое делаем, с 2008-го ими все пользуются. Композитные материалы отечественные тоже есть, но популярностью не пользуются. И качество не такое — через некоторое время краевое прилегание не очень хорошее, эстетика не отвечает необходимым требованиям. Все эти материалы — импортные, и достаточно дорогие сейчас — цена на них поднялась в два-три раза, — говорит Соболева.



Будем покупать при любой цене

Стоматологи уверяют, что их нежелание переходить на отечественные расходники обосновано: желание сиюминутно сэкономить в долгосрочной перспективе ударит по репутации — в клинику, где по дешевке разбомбили рот, пациент точно не вернется.

— Есть материалы, которые мы будем искать и покупать при любой цене, например, импланты и брекеты определенных марок, гипс для ортопедической моделировки, лезвия к скальпелю для пародонтологических операций, специальный клей для виниров. Это принципиально важные точки в создании качественной услуги. Есть поставщики, которые сразу сказали: материалы будут, но по новым ценам. Например, дентальные импланты в один день подорожали с 12,9 тысячи до 21. На такие позиции вынуждены были увеличили стоимость услуги, — говорит Екатерина Пономарева.

«Работаем в штатном режиме»

Государственные клиники, в сравнении с коммерческими, оказались в еще большей западне.

— Связано это с порядком закупок материалов. Поставщикам госучреждения не интересны, тем более, если частные клиники хотят закупиться впрок — они готовы сразу же платить живыми деньгами. А государственные должны выставляться на торги и там не сразу идут оплаты, им сложнее продавать говорит Егор Данилов, вице-президент Стоматологической Ассоциации России, председатель Совета Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга.

