На Богатырском обгорела студия. Очевидцы показали пламя на лоджии и лопающиеся окна

Мужчина пострадал в квартирном пожаре, который произошёл в Приморском районе Петербурга 30 марта.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Богатырском проспекте, 58/6 поступил в начале шестого часа вечера. На видео, которое прислали «Фонтанке» читатели, видно, что пожар разгорелся на седьмом этаже: полыхала лоджия, лопались и падали стекла.
автор видео читатель «Фонтанки»
Горела студия. Огонь распространился на 15 квадратных метров — это немногим больше половины всей площади квартиры. В квартире обнаружили пострадавшего, которого доставили в больницу.
Силами трёх расчётов пожар локализовали в 17:35. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.