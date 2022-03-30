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На Богатырском обгорела студия. Очевидцы показали пламя на лоджии и лопающиеся окна

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Мужчина пострадал в квартирном пожаре, который произошёл в Приморском районе Петербурга 30 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Богатырском проспекте, 58/6 поступил в начале шестого часа вечера. На видео, которое прислали «Фонтанке» читатели, видно, что пожар разгорелся на седьмом этаже: полыхала лоджия, лопались и падали стекла.

автор видео читатель «Фонтанки»

Горела студия. Огонь распространился на 15 квадратных метров — это немногим больше половины всей площади квартиры. В квартире обнаружили пострадавшего, которого доставили в больницу.

Силами трёх расчётов пожар локализовали в 17:35. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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