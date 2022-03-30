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ЦБ продолжает снижать курс доллара и евро

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Центробанк опубликовал новые курсы доллара и евро на 31 марта.

Стоимость доллара снижена до 84,1 рубля (-2,2 руб.), а евро — до 93,7 рубля (-2,3 руб.).

По данным Мосбиржи на 17:45 мск, американская валюта торгуется на уровне 84,25 рубля, а европейская — 93,94 рубля.

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Комментарии (24)

Dpa
В Хельсинки евро можно купить за 165 р
dragvs
"ЦБ рекомендовал банкам разные курсы для импортеров и остальных компаний" - свободного рынка валюты в России больше нет, начались манипуляции курсами.
Главный спец по технике консервации
РосФорекс - заработай на знании курса. :)
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