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В Сестрорецке задержали мужчину, который «заминировал» свой дом

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Полицейские Курортного района Петербурга задержали 39-летнего неработающего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 1 статьи 207 УК РФ). Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, подозреваемый сообщил, что дом, в котором он проживает, заминирован.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что звонок о минировании в доме 3 по улице Токарева поступил в службу «112» в минувшую субботу, 26 марта. Обратившийся в правоохранительные органы рассказал, что в двух подъездах дома находится опасный предмет.

29 марта полиция возбудила уголовное дело по статье 207 УК РФ. В этот же день был задержан подозреваемый. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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