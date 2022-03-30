В Сестрорецке задержали мужчину, который «заминировал» свой дом

Полицейские Курортного района Петербурга задержали 39-летнего неработающего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 1 статьи 207 УК РФ). Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, подозреваемый сообщил, что дом, в котором он проживает, заминирован.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что звонок о минировании в доме 3 по улице Токарева поступил в службу «112» в минувшую субботу, 26 марта. Обратившийся в правоохранительные органы рассказал, что в двух подъездах дома находится опасный предмет.