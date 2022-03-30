Ловрен вернулся в «Зенит». Остальные легионеры на подходе

Все легионеры футбольного клуба «Зенит», которые уезжали в свои сборные, вернутся в Петербург до матча чемпионата РПЛ с «Сочи». Об этом «Фонтанке» 30 марта сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В частности, хорватский защитник Деян Ловрен уже прибыл в расположение сине-бело-голубых. Также к команде присоединятся колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и казахстанский защитник Нуралы Алип.



Матч «Зенит» — «Сочи» пройдет 3 апреля на выезде. Петербургский клуб лидирует с 48 очками. Сочинцы идут на четвертой строчке с 38 очками.

