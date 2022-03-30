О спорт, ты как? Ради чего продолжают тренироваться российские чемпионы

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Российские спортсмены практически полностью оказались лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях. И если у футболистов, хоккеистов и теннисистов еще остались соревнования более или менее высокого уровня, то у других видов спорта, которые живут от одной Олимпиады до другой, дела обстоят гораздо хуже. Насколько долго это все продлится — никто не знает. Ради чего тогда ежедневные тренировки на износ? В чем теперь спортсмены находят мотивацию? Об этом мы спросили самих героев спорта, а также их тренеров.



К сожалению, большинство спортсменов, с кем мы связывались, не захотели говорить. Кто-то сразу бросал трубку, кто-то оправдывался тем, что руководство запретило давать комментарии на эти темы, а кто-то совсем откровенно говорил, что боится, потому что не знает, как его слова могут воспринять. Одной из тех, кто не испугался, оказалась Василиса Степанова — серебряный призёр Олимпийских игр-2020 в Токио по гребле.

— Все эти отстранения — жуткая несправедливость, — призналась она. — Мы так много работаем, но из-за санкций нам приходится оставаться дома вместо того, чтобы соревноваться с сильнейшими. Это очень обидно. Ты кладешь на это свою жизнь и здоровье, а с тобой так поступают. В общем, все это очень нечестно. Спорт всегда был вне политики. У сборной России по гребле вообще весь сезон сорвался. Нас отстранили отовсюду — с кубков мира и Европы. Даже иностранные тренеры теперь не могут с нами заниматься.

По словам Степановой, какие-то новые внутренние соревнования планируется проводить. Возможно, на них пригласят атлетов из Азии, в частности из Китая.



— Я не владею информацией, но предполагается, что будут какие-то соревнования с Китаем, — заявила медалистка Токио-2020. — Я надеюсь, что что-нибудь придумают, чтобы мы не только внутри страны соревновались. Китайцы хорошо гребут. Они достойные соперники. У них много призеров и чемпионов Олимпиады. В принципе, на какое-то время это было бы неплохим вариантом, чтобы мы не только друг с другом соревновались. Сейчас пока я стараюсь не думать сильно об этих проблемах. Пока отдыхаю от прошедшего сезона. Но уже понимаю, что мотивировать себя будет очень сложно в таких условиях. Мы верим и надеемся, что это все когда-нибудь закончится. До следующей летней Олимпиады еще два года. Возможно, что-то за это время изменится, и нас допустят до соревнований. Да, сейчас тяжелое время, но надежда есть.

В отличие от Степановой у петербургской фигуристки Екатерины Мироновой громкие победы на международном уровне, хочется верить, еще впереди. В феврале вместе с партнером Евгением Устенко она стала победителем Кубка России в танцах на льду. Пара регулярно выступала в зарубежных турнирах, пусть и не первого ранга, но участие в них помогало набираться необходимого опыта. Теперь нет и этого.



— Начнем с того, что пока нет никаких официальных документов, что нас отстраняют на следующий сезон от международных соревнований, — заявила Екатерина. — Может, это по факту уже решено где-то в кулуарах, но официального решения еще нет. Северный ветер создал викингов. Мы тоже выживем и справимся со всеми проблемами. Банально, но иначе будет сложно добиваться каких-то результатов.

По мнению фигуристки, в нынешнее время мотивацию надо искать в простых повседневных вещах.

— Сейчас не стоит задумываться о сверхзадачах, — считает Миронова. — Лучше сосредоточиться на том, чтобы хорошо откатать тренировку, подумать над тем, какой фильм посмотреть вечером, или позавтракать в любимом кафе. Лично мне такой подход помогает отвлечься. Настроение сейчас рабочее. Ждем выхода новых правил, новых регламентов, которые касаются непосредственно фигурного катания, следим за ситуацией. Уверена, что федерация России будет нас поддерживать, насколько это будет в ее силах. Нам ведь обеспечили условия во время пандемии. Надеюсь, что в следующем сезоне нас обеспечат также.



О том, что думают тренеры и руководители местных федераций, «Фонтанке» помогли узнать в комитете по спорту Санкт-Петербурга.

«Спортсмены продолжают тренироваться и выступать на всероссийских соревнованиях, — цитирует пресс-служба спорткомитета двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева. — Никто не намерен опускать руки. И никогда не сделает это! Всё равно наступит время, когда стороны сядут за стол переговоров и будут решать судьбу биатлонистов. А сейчас спортсмены и тренеры, как и прежде, делают и будут делать свою работу».

Заслуженный тренер России и старший тренер сборной Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике Екатерина Куликова заявила, что работа продолжается: спортсмены проводят тренировочные сборы, а руководство работает над единым календарным планом соревнований.

— Мы надеемся, что создание и проведение мощных внутрироссийских спортивных мероприятий, как альтернатива чемпионатам Европы и мира, повысит общий дух и настрой спортивной общественности, — заявила Куликова. — Новый формат проведения чемпионата России, в том числе с допуском иностранных спортсменов из дружественных стран, повысит зрелищность и популяризацию лёгкой атлетики в массах. Также составляются планы по поддержке наших спортсменов и развитию у них конкурентоспособности и повышению результатов. Работы предстоит очень много.



Тем не менее спортсмены расстроены из-за отсутствия международных соревнований, признается Илья Пак — тренер сборной команды Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТФ) и наставник бронзового призёра Олимпийских игр Токио-2020 Михаила Артамонова.

— Конечно, очень жаль именно тех спортсменов, которые сейчас находятся на пике. Для них потеря даже одного года выступлений значима. К слову, для моих сильнейших спортсменов — чемпионов и призеров Европы и мира, которые входят в состав национальной команды по тхэквондо, — это тоже непростая ситуация. Но я вижу их настрой — они стали работать еще больше!

По словам Пака, он до последнего надеялся, что отечественных тхэквондистам позволят выступать хотя бы в нейтральном статусе. Однако Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) прислушалась к рекомендациям МОК и совсем отстранила россиян.

— Но это не повод останавливаться! — уверен Пак. — Российское тхэквондо является лидером в мировом тхэквондо, если судить по результатам последних Олимпийских игр, где сборная России заняла первое место. И популярность с каждым годом растет. Я знаю, что планируют проводить открытые всероссийские турниры, на которые будут приглашаться дружественные нам страны. Конечно, это не совсем уровень мировых соревнований, но все-таки какая-то альтернатива. Россия — великая страна! Чем ей тяжелее, тем больше народ сплачивается! Поэтому я считаю, выход один — работать больше, работать качественнее. И тогда российский спорт точно будет в лидерах.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

