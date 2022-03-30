В Петербурге избирательно эвакуируют «Ленты». Покупателей в них заменила полиция

Как стало известно «Фонтанке», 30 марта анонимные доброжелатели нацелились на магазины «Лента» в Петербурге. В послании заявлено, что всё торговые точки заминированы. Представитель компании подтвердил, что письмо с предупреждением о взрыве пришло полиции.



В Петербурге и области порядка трёхсот магазинов, тотальной эвакуации нет. В компании уточнили, на данный момент на паузу работу поставили шесть гипермаркетов, два супермаркета и одна «Мини-Лента». Их безопасность проверяют сотрудники правоохранительных органов.

