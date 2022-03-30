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В Петербурге избирательно эвакуируют «Ленты». Покупателей в них заменила полиция

Желающие пополнить холодильник продуктами из «Ленты» в Петербурге в ближайшее время рискуют натолкнуться на запертые двери. Некоторые магазины закрывают, чтобы искать в них взрывоопасное.

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Как стало известно «Фонтанке», 30 марта анонимные доброжелатели нацелились на магазины «Лента» в Петербурге. В послании заявлено, что всё торговые точки заминированы. Представитель компании подтвердил, что письмо с предупреждением о взрыве пришло полиции.

В Петербурге и области порядка трёхсот магазинов, тотальной эвакуации нет. В компании уточнили, на данный момент на паузу работу поставили шесть гипермаркетов, два супермаркета и одна «Мини-Лента». Их безопасность проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии (3)

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Неужели еще кто-то верит этим лжеминерам? За последние лет 20 хоть одно взрывное устройство нашли, или все звонки были обманом?
allyouneedislove
как же задолбали эти упыри, которые портят жизнь обычным людям...
когда их всех переловят-то? =/
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