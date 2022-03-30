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Трехсотлетний дуб в петербургском заказнике объявили памятником за возраст и величественный вид

Трехсотлетний черешчатый дуб, растущий в заказнике «Северное побережье Невской губы» в Приморском районе Петербурга, получил статус памятника живой природы и был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 489.

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Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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Для включения в реестр эксперты оценили физическое состояние и ценность дуба с помощью специализированного оборудования. Критериями были возраст дерева, его «величественный внешний вид», размеры ствола и кроны и имеющиеся отсылки к историческим фактам, сообщает 30 марта пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Дуб растет на поляне в смешанном лесу вблизи побережья Финского залива, а неподалеку от этого места в первой половине XVII века находилась усадьба «Ближние Дубки», которая была одним из путевых дворцов Петра I по дороге из Петербурга в Сестрорецк и Кронштадт.

Сейчас «Ближние Дубки» являются объектом культурного наследия регионального значения. Там сохранились планировка парка при деревянном дворце и старовозрастные деревья, по большей части дубы. По этой территории проходит детская экологическая тропа «У Лукоморья», и объявленный теперь памятником дуб является одним из ее наиболее значимых объектов, отмечают в ведомстве.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» была учреждена в 2010 году комитетами Совета Федерации ФС РФ с целью найти и сохранить уникальные старовозрастные деревья, представляющие собой природную, культурную и историческую ценность для России. Для этого им придают статус охраняемых государством природных объектов. В рамках программы был создан Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

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Комментарии (1)

07A
Зачем рассказали, сейчас какой нибудь дебил-вандал помчится с пилой!
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