Трехсотлетний дуб в петербургском заказнике объявили памятником за возраст и величественный вид

Для включения в реестр эксперты оценили физическое состояние и ценность дуба с помощью специализированного оборудования. Критериями были возраст дерева, его «величественный внешний вид», размеры ствола и кроны и имеющиеся отсылки к историческим фактам, сообщает 30 марта пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Дуб растет на поляне в смешанном лесу вблизи побережья Финского залива, а неподалеку от этого места в первой половине XVII века находилась усадьба «Ближние Дубки», которая была одним из путевых дворцов Петра I по дороге из Петербурга в Сестрорецк и Кронштадт.

