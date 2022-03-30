Трехсотлетний дуб в петербургском заказнике объявили памятником за возраст и величественный вид

Для включения в реестр эксперты оценили физическое состояние и ценность дуба с помощью специализированного оборудования. Критериями были возраст дерева, его «величественный внешний вид», размеры ствола и кроны и имеющиеся отсылки к историческим фактам, сообщает 30 марта пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.
Дуб растет на поляне в смешанном лесу вблизи побережья Финского залива, а неподалеку от этого места в первой половине XVII века находилась усадьба «Ближние Дубки», которая была одним из путевых дворцов Петра I по дороге из Петербурга в Сестрорецк и Кронштадт.
Сейчас «Ближние Дубки» являются объектом культурного наследия регионального значения. Там сохранились планировка парка при деревянном дворце и старовозрастные деревья, по большей части дубы. По этой территории проходит детская экологическая тропа «У Лукоморья», и объявленный теперь памятником дуб является одним из ее наиболее значимых объектов, отмечают в ведомстве.