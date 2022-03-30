Я тяпку приравнял к штыку. «Грядки победы» — не бузина в огороде

Василий Захарьящев



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Глава садоводов Петербурга и Ленобласти Василий Захарьящев так напутствовал малых аграриев в сезон-2022, что стал одним из главных спикеров дня. По его словам, огромной армии садоводов сегодня тоже нужна поддержка, так же как банкам и промышленности. Попутно предложил перекопать газоны в грядки победы, в рамках поддержки продовольственной программы.

— Василий Иванович, объясните в конце концов, что вы имели в виду, когда напутствовали «перекопать газоны в грядки победы»?

— У меня дачный участок во Всеволожске. Несколько лет назад перестал на нём картошку выращивать, газон посеял. А теперь вновь задумался, как бы этот дачный газон частично под картофель употребить, под клубнику. Конечно, ни про какие городские газоны я не говорил. Там собаки, грязь. Ребятам в интернете делать нечего, вот и ухватились за слово «газон». Дальше читать не стали, а там про дачный газон речь.



— Значит, выходить к Исаакиевскому собору и пропилеям Смольного и перепахивать газон в огород не надо?

— Конечно, не надо, это образно было сказано.

— Но вы же всё-таки за то, чтобы тяпку приравнять к штыку?

— Да. Вот мы, например, высаживали горох, клубнику, репу, картошки две сотки было. Но времени в обрез, в итоге всё превратилось в зелёный газон. А теперь задумались. Ограничения. По моим ощущениям, картошку нам вряд ли повезут. Ветераны уходят, а молодое поколение отворачивается от грядок. Им бы на лужайке попрыгать. Занятие хорошее, но теперь они опять задумываются, как бы начать огородничать. Это даже не моё предложение. Это общее желание садоводов использовать дачный резерв.

— Без какой культуры будет невозможна «грядка победы»? Как насчёт ковровых бомбардировок луком-пореем?

— Нет, в нашей семье мы всегда выращивали тыкву. Вот у меня сейчас на кухне лежит весом под 3,5 килограмма. Отлично сохраняется в домашних условиях и при этом ценное диетическое питание — пшенная каша с тыквой, тыквенный суп. А надо всего-то вырастить 10–20 тыкв. Приезжайте ко мне на чай, покажу.



Василий Захарьящев

— Как завоевать господство в воздухе, вдруг яростные атаки на урожай птиц-вредителей?

— А какие у нас вредные птицы? Ну, осенью обычно дрозды — враги черноплодной рябины, черешни. У меня вот вишня растёт. За одну ночь созреет, а с ней сразу же дрозды справляются. Только следы помёта остались. Финскими сетками накрывать приходилось. Но стрелять в птиц неэтично, мало ли что они съедят. Хотя черноплодка признана средством номер один от ковида. Не приносят птицы большого вреда, хотя, помните, говорили, что они крышу «Зенит-Арены» склевали.

— Такая боевая единица, как чучело огородное, всё ещё способна защитить наши грядки?

— Чучела ставят, но дрозд их не боится. Метод номер один — это вертушки. Вырезают из алюминиевых банок пропеллеры. Они от ветра, как флюгер, вращаются и издают металлический звук. Считайте, что кротов у вас на участке не будет и птиц тоже. — Американский колорадский жук-листоед всё ещё трясёт своими хитиновыми доспехами?

— Появился у нас в последние годы, видимо, из-за потепления климата. Главный враг колорадского жука — цесарка. Это наш ответ американцам. Заведите двух птиц, и колорадский жук будет уничтожен. Люди иногда боятся заводить кур. Мол, они обычно раскапывают огурцы и помидоры, но это не про цесарок.



— Традиционная гроза садов и огородов — школьники на каникулах. Как с ними вести боевые действия?

— Только внушением. Ни в коем случае не ставить ловушек, капканов. Хотя, наверное, не упоминайте про это, все-таки детская тема.

— Парад Победы, я так понимаю, будем принимать на выставке «Агрорусь»?

— Конечно, итоги подведём осенью. Вношу предложение: Союз садоводов, телевидение, 47news — устроить конкурс на самую большую тыкву. Даже на три самые большие тыквы. Иначе неинтересно. Установить приз — 10 тысяч рублей или ценный подарок. Мы уже делали такое вместе с Валентиной Ивановной (Матвиенко) и Владимиром Яковлевым. У меня есть фото, где губернатор Яковлев пытается и не может поднять тыкву весом в 70 килограммов.

— Кстати, а человек может в тыкву залезть и жить в ней?

— Залезть может, американец вырастил тыкву в 300 килограммов. Но там сорт другой и климат, это во Флориде было. Рекорд Ленобласти — 70 килограммов. Беседовал Александр Калинин, 47news.ru

