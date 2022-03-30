«Сейчас государство вынуждено защищаться». Омбудсмен ответила на вопрос о протестах и отчислениях студентов в Петербурге

Во время отчета петербургского омбудсмена вопрос про протестную активность Агапитовой задал депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский. По его информации, на несогласованных митингах, которые проходили с 24 февраля, были случаи неизбирательных задержаний граждан, в том числе тех, кто оказался на месте случайно, к задержанным не допускали защитников, а сами они содержались в помещениях, которые для этих целей не предназначены. Также на акциях задерживали представителей СМИ.

Кроме этого, парламентарий напомнил, что в ряде городских вузов студентов отчисляют из-за привлечения к административной ответственности за участие в акциях протеста.



«Согласны ли вы с тем, что эти факты свидетельствуют о грубых и массовых нарушениях прав граждан? Если да, то почему вы не даете им публичной правозащитной оценки и не принимаете необходимые меры для восстановления нарушенных прав?» — поинтересовался депутат.

«Мы находимся в постоянном контакте с ГУ МВД Санкт-Петербурга и по возможности реагируем как оперативно, так и по дальнейшим жалобам задержанных. Также консультируем по поводу возможных шагов обращения в суды, обращения к адвокатам и так далее. Что касается студентов, то таких жалоб у нас не было. Может быть, конечно, они в ближайшее время будут. Дело в том, что касается студентов, то студенты подписывают некий договор, когда поступают в высшее учебное заведение. И там есть определённые пункты, которые касаются в том числе и какой-то и публичной деятельности и так далее. Насколько я понимаю, что касается университета, то там даже в уставе прописано, что нарушение устава аналогично нарушению законов Российской Федерации», — ответила Агапитова.

