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Военная прокуратура через суд в Петербурге вычищает X-Files из Интернета

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Октябрьский райсуд Петербурга признал вне закона информацию о российских потерях на Украине, размещённую на четырёх сайтах. Иностранные ресурсы делились с аудиторией подробностями, которые в России проходят под грифом секретно.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 30 марта, с иском о признании информации запрещённой к распространению в России в суд обратился военный прокурор. В его списке четыре ссылки на разные сайты, где пишут о потерях личного состава ВС России за время спецоперации на Украине, а также, как сказано в иске, раскрываются имена и другие персональные данные.

К акту осмотра приложены скриншоты и уточнение, что прокурору не удалось установить информацию о владельцах ресурсов.

На момент написания новости из четырёх ссылок, которые есть в опубликованном решении суда, активна одна. Это материал на сайте новостей Израиля. В нём говорится о потерях со стороны России и Украины со ссылкой не только на данные Минобороны РФ, но также на цифры, которые приводят ВСУ, президент Украины и ООН.

Публикации на двух украинских и одном турецком сайтах недоступны.

Потери личного состава в военное и мирное время в период спецоперации входят в утверждённый указом президента РФ перечень сведений, которые составляют государственную тайну. Их распространение может нанести ущерб безопасности России.

Суд удовлетворил исковые требования военного прокурора.

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Комментарии (8)

266206959
Выходит, если ресурс пишет, что потерь ноль или потерь 100500 не станут вычищить, а чистят только достоверные данные?
Карабас Барабас
"мирное время в период спецоперации"
Дожили... до "мирного времени".
X-кот
Pilat есть доказанные , их точно меньше в разы от ориентировочных, про которые на всех источниках так и говорится, что они не точные. Ведь озвученная цифра ООН погибщих мирных жителей - это только доказанная, без Мариуполя и др. Хотя в данной истории цифирь любая является чем? то-то же...
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