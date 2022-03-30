Военная прокуратура через суд в Петербурге вычищает X-Files из Интернета

Октябрьский райсуд Петербурга признал вне закона информацию о российских потерях на Украине, размещённую на четырёх сайтах. Иностранные ресурсы делились с аудиторией подробностями, которые в России проходят под грифом секретно.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 30 марта, с иском о признании информации запрещённой к распространению в России в суд обратился военный прокурор. В его списке четыре ссылки на разные сайты, где пишут о потерях личного состава ВС России за время спецоперации на Украине, а также, как сказано в иске, раскрываются имена и другие персональные данные.