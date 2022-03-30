Военная прокуратура через суд в Петербурге вычищает X-Files из Интернета

Октябрьский райсуд Петербурга признал вне закона информацию о российских потерях на Украине, размещённую на четырёх сайтах. Иностранные ресурсы делились с аудиторией подробностями, которые в России проходят под грифом секретно.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 30 марта, с иском о признании информации запрещённой к распространению в России в суд обратился военный прокурор. В его списке четыре ссылки на разные сайты, где пишут о потерях личного состава ВС России за время спецоперации на Украине, а также, как сказано в иске, раскрываются имена и другие персональные данные.
К акту осмотра приложены скриншоты и уточнение, что прокурору не удалось установить информацию о владельцах ресурсов.
На момент написания новости из четырёх ссылок, которые есть в опубликованном решении суда, активна одна. Это материал на сайте новостей Израиля. В нём говорится о потерях со стороны России и Украины со ссылкой не только на данные Минобороны РФ, но также на цифры, которые приводят ВСУ, президент Украины и ООН.
Публикации на двух украинских и одном турецком сайтах недоступны.
Потери личного состава в военное и мирное время в период спецоперации входят в утверждённый указом президента РФ перечень сведений, которые составляют государственную тайну. Их распространение может нанести ущерб безопасности России.
Суд удовлетворил исковые требования военного прокурора.