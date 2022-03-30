Первый экспонат Музея Бродского выставили на торги. Это книга с автографом поэта

Книгу стихов Бродского с его автографом, первый экспонат мемориального музея поэта, продадут на благотворительном аукционе. Об этом 30 марта рассказали в магазине «Подписные издания», который является соорганизатором торгов.



На торги выставят первый экспонат музея «Полторы комнаты», который был приобретен у фотографа и журналиста Наташи Шарымовой, близко знакомой с поэтом. Это оригинальное издание второго англоязычного сборника Бродского A Part of Speech с его автографом.



Книга была выпущена в США в 1980-м году издательством Farrar, Straus and Giroux. В нее вошел не только одноименный цикл «Часть речи», созданный в 1972–1976 годах, но и другие стихотворения 1965–1978 годов, переведенные на английский язык разными авторами.