Первый экспонат Музея Бродского выставили на торги. Это книга с автографом поэта

Книгу стихов Бродского с его автографом, первый экспонат мемориального музея поэта, продадут на благотворительном аукционе. Об этом 30 марта рассказали в магазине «Подписные издания», который является соорганизатором торгов.
На торги выставят первый экспонат музея «Полторы комнаты», который был приобретен у фотографа и журналиста Наташи Шарымовой, близко знакомой с поэтом. Это оригинальное издание второго англоязычного сборника Бродского A Part of Speech с его автографом.
Книга была выпущена в США в 1980-м году издательством Farrar, Straus and Giroux. В нее вошел не только одноименный цикл «Часть речи», созданный в 1972–1976 годах, но и другие стихотворения 1965–1978 годов, переведенные на английский язык разными авторами.
Вырученные средства будут разделены на три равные части и направлены в фонд поддержки онкологических больных AdVita, благотворительный проект «Ночлежка» и фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».
«Благотворительный аукцион мы проводим каждую весну, но в этом году он важен особенно — как и вообще любая благотворительная инициатива сегодня: за последний месяц фонды, которые ежедневно спасают жизни людей, оказались в действительно ужасном положении, лишившись гигантской части финансирования…» — пишут организаторы аукциона.
Аукцион, стартовавший в полдень 30 марта в телеграм-канале магазина, закончится 31 марта в 18:00. Торги пройдут в комментариях. Стартовая цена лота —