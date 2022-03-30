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Следком пришёл за начальником из петербургской ветеринарной станции. Ему вменяют поборы на мясе

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Руководитель подразделения Санкт-Петербургской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных задержан по делу о получении взятки. Об этом 30 марта сообщает городской Следственный комитет.

Взятку группой лиц в крупном размере вменяют начальнику Колпинско-Пушкинской ветстанции. По версии следствия, ветеринар с марта 2020 года по февраль 2022-го продавал своё покровительство коммерсантам, специализирующимся на поставках мясной продукции.

Согласно материалам, несколько представителей бизнеса заплатили ему 500 тысяч рублей.

Начальнику предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд отправить его под стражу.

Петербургская горветстанция — бюджетное учреждение. В его задачи входят лечение животных, защита населения от передающихся от них болезней, обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продуктов животного происхождения.

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Комментарии (1)

07A
То то я смотрю, как шавермы на вокзале поешь, потом мутит сутки. А это вон оно что!
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