Следком пришёл за начальником из петербургской ветеринарной станции. Ему вменяют поборы на мясе

Руководитель подразделения Санкт-Петербургской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных задержан по делу о получении взятки. Об этом 30 марта сообщает городской Следственный комитет.



Взятку группой лиц в крупном размере вменяют начальнику Колпинско-Пушкинской ветстанции. По версии следствия, ветеринар с марта 2020 года по февраль 2022-го продавал своё покровительство коммерсантам, специализирующимся на поставках мясной продукции.

Согласно материалам, несколько представителей бизнеса заплатили ему 500 тысяч рублей.