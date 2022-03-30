Суд наказал петербуржца, который выстрелил из «Пионера» за утренний звонок в дверь

Как сообщили 30 марта в объединенной пресс-службе судов города, в июле прошлого года потерпевший получил обращение от жильца дома на проспекте Ветеранов — тот пожаловался на громкие звуки музыки из квартиры соседа и прерванный утренний сон.



Спустя 10 минут охранник был уже на месте — он дважды нажал на дверной звонок, после чего внезапно почувствовал сильную боль и пощипывание в глазах: осужденный выстрелил в него из аэрозольного пистолета.



Позже мужчина обратился в поликлинику, врачи диагностировали у него посттравматический конъюнктивит обоих глаз.

