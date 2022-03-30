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Суд наказал петербуржца, который выстрелил из «Пионера» за утренний звонок в дверь

Красносельский районный суд Петербурга наказал жителя ЖК «Солнечный город», который выстрелил из «Пионера» в лицо местному охраннику. Повод оказался незначительным — пострадавший всего лишь позвонил в дверной звонок.

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Как сообщили 30 марта в объединенной пресс-службе судов города, в июле прошлого года потерпевший получил обращение от жильца дома на проспекте Ветеранов — тот пожаловался на громкие звуки музыки из квартиры соседа и прерванный утренний сон.

Спустя 10 минут охранник был уже на месте — он дважды нажал на дверной звонок, после чего внезапно почувствовал сильную боль и пощипывание в глазах: осужденный выстрелил в него из аэрозольного пистолета.

Позже мужчина обратился в поликлинику, врачи диагностировали у него посттравматический конъюнктивит обоих глаз.

Известно, что ответчик не женат, бездетен и официально не трудоустроен. Он принес извинения потерпевшему и раскаялся в поступке. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком длительностью год.

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