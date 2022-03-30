Петербург опустился на вторую строчку по заболеваемости коронавирусом. Число новых случаев подскочило в Москве

При этом по стране снизилось число госпитализированных пациентов: 4 299 против 4 932 днем ранее. Выздоровели за день 51 085 пациентов, скончались 352. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 17 823 648 случаев коронавируса.



Петербург опустился на вторую строчку по числу новых заболевших. В городе выявили 1084 случая (накануне их было 980). Вылечились 3 741 человек, летальную статистику пополнили 20 пациентов.

На первом месте по заболеваемости оказалась Москва, где насчитали 1165 новых случаев (708 днем ранее). Третье место у Ростовской области (857). В Ленобласти за сутки заболели 183 человека, умер один.