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Петербург опустился на вторую строчку по заболеваемости коронавирусом. Число новых случаев подскочило в Москве

В России выросло число заболевших COVID-19. За последние сутки выявлено 20 145 случаев (накануне 19 660), говорится в данных оперштаба от 30 марта.

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При этом по стране снизилось число госпитализированных пациентов: 4 299 против 4 932 днем ранее. Выздоровели за день 51 085 пациентов, скончались 352. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 17 823 648 случаев коронавируса.

Петербург опустился на вторую строчку по числу новых заболевших. В городе выявили 1084 случая (накануне их было 980). Вылечились 3 741 человек, летальную статистику пополнили 20 пациентов.

На первом месте по заболеваемости оказалась Москва, где насчитали 1165 новых случаев (708 днем ранее). Третье место у Ростовской области (857). В Ленобласти за сутки заболели 183 человека, умер один.

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Комментарии (1)

Дан79t
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