HBO Max снимет сериал-приквел к фильмам «Оно»

Кинокомпания HBO Max приступила к работе над сериалом «Добро пожаловать в Дерри», приквелом к фильмам ужаса «Оно», снятым по мотивам бестселлера Стивена Кинга. Об этом 29 марта сообщило издание Deadline.
Автором сценария и продюсером сериала стал Джейсон Фукс («Чудо-женщина»), его сопродюсером выступил режиссер двух полнометражных фильмов «Оно» Энди Мускетти.
Сериал расскажет о событиях, которые предшествовали сюжету первого фильма «Оно» 2017 года. Зрителям станет ясно, почему в городке Дерри штата Мэн стали пропадать дети и откуда появился клоун-убийца Пеннивайз.
Обе части фильма «Оно» принесли создателям в прокате более 1,1 миллиарда доллара. Стивен Кинг написал роман в 1986 году и в качестве отрицательного героя придумал мистическое существо в образе клоуна, которое во время охоты использует страхи, разочарования, ненависть и фобии своих жертв. В оригинальном сценарии было столько насилия, что продюсеры поменяли режиссера и переписали сценарий, чтобы фильм получил рейтинг «R» (лицам до 17 лет можно смотреть фильм с родителями). Против фильма по всему миру выступали профессиональные клоуны. По их мнению, фильм, как и книга, очерняет образ клоуна и рождает у детей необоснованные страхи.