HBO Max снимет сериал-приквел к фильмам «Оно»

Кинокомпания HBO Max приступила к работе над сериалом «Добро пожаловать в Дерри», приквелом к фильмам ужаса «Оно», снятым по мотивам бестселлера Стивена Кинга. Об этом 29 марта сообщило издание Deadline.



Автором сценария и продюсером сериала стал Джейсон Фукс («Чудо-женщина»), его сопродюсером выступил режиссер двух полнометражных фильмов «Оно» Энди Мускетти.



Сериал расскажет о событиях, которые предшествовали сюжету первого фильма «Оно» 2017 года. Зрителям станет ясно, почему в городке Дерри штата Мэн стали пропадать дети и откуда появился клоун-убийца Пеннивайз.

