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Омбудсмен: В 2021 году в Петербурге составили более 2,4 тысячи протоколов об организации несанкционированных митингов

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В 2021 году управление МВД по Петербургу и Ленобласти составило 2 452 протокола по статье 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова во время ежегодного отчета в Заксобрании города 30 марта, передает из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки».

По словам Агапитовой, протоколы были составлены за организацию «массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Еще 451 протокол был составлен по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), уточнила петербургский омбудсмен.

В общей сложности за прошлый год в городе полиция насчитала 259 массовых и 390 публичных мероприятий.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
Каждый раз, читая глупейшие по содержанию отказы в возбуждении уголовных дел, которые полицейские присылают людям, ставшим жертвами реальных преступлений, задаю себе вопрос: "А чем занимаются полицейские?". Теперь знаю ответ: они пишут тысячи протоколов о несовершённых административных правонарушениях в отношении ни в чём не виновных людей.
267188598
Провокации Пентагона в России не пройдут. Среди россиян - продажных шкур - единицы. Их уже и заплющили всех.
alexadmin
То есть каждый "пойманный" автоматически является организатором? Очень хорошо. "Чем хуже, тем лучше", как говорил один исторический персонаж.
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