Омбудсмен: В 2021 году в Петербурге составили более 2,4 тысячи протоколов об организации несанкционированных митингов

В 2021 году управление МВД по Петербургу и Ленобласти составило
По словам Агапитовой, протоколы были составлены за организацию «массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
Еще 451 протокол был составлен по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), уточнила петербургский омбудсмен.
В общей сложности за прошлый год в городе полиция насчитала 259 массовых и 390 публичных мероприятий.