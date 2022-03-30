Омбудсмен: В 2021 году в Петербурге составили более 2,4 тысячи протоколов об организации несанкционированных митингов

В 2021 году управление МВД по Петербургу и Ленобласти составило 2 452 протокола по статье 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова во время ежегодного отчета в Заксобрании города 30 марта, передает из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки».



По словам Агапитовой, протоколы были составлены за организацию «массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

