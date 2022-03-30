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Серийного похитителя «Газелей» поймали на севере Петербурга

За последние два дня в полицию Петербурга обратились сразу два автовладельца с похожими историями об угонах «Газелей» на севере города. Оба случая связал один подозреваемый.

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Во вторник, 29 марта, с заявлением об угоне в петербургскую полицию обратился 26-летний житель Парголово. Он рассказал, что между 20 часами 28 марта и половиной десятого утра 29 марта от дома 45, корпус 1, по Заречной улице кто-то похитил его «Газель NEXT» 2013 года выпуска, сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

За день до этого, 28 марта, с заявлением об аналогичной краже «Газели NEXT» 2014 года выпуска в полицию обращался 32-летний гражданин. По этому случаю тоже было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские Выборгского района города задержали у дома 12, корпус 3, по проспекту Культуры подозреваемого в этих угонах. Им оказался 47-летний неработающий житель Всеволожского района.

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