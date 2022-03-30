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Мужчина в наушниках не услышал электричку из Петербурга и погиб

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Транспортные полиция и СК выясняют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 30 марта сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по Северо-Западу.

Мужчина угодил под колёса электрички сообщением Петербург — Сосново на станции Капитолово накануне около девяти часов вечера. По данным ведомства, машинист, заметив человека на путях, сигналил и экстренно тормозил, но не смог избежать столкновения.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Его личность известна — это 38-летний житель Ленинградской области.

«Выяснено, что пострадавший пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках», — уточнили в полиции.

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Комментарии (5)

А13579
Он был в наушниках и наглазниках.
07A
Анна Каренина тоже всем говорила:" только не от поезда"!
Thunder
Я не знаю, как могу погибнуть, но точно знаю, что это будет не от поезда (если только на рельсы не толкнут или не привяжут). Если ты попал под поезд или трамвай, это значит только одно - сработал естественный отбор и вообще удивительно, как ты дожил до такого возраста, будучи таким тупым
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