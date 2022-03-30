Мужчина в наушниках не услышал электричку из Петербурга и погиб

Транспортные полиция и СК выясняют обстоятельства гибели мужчины на железной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 30 марта сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по Северо-Западу.



Мужчина угодил под колёса электрички сообщением Петербург — Сосново на станции Капитолово накануне около девяти часов вечера. По данным ведомства, машинист, заметив человека на путях, сигналил и экстренно тормозил, но не смог избежать столкновения.



Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Его личность известна — это 38-летний житель Ленинградской области.

