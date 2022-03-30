Со спецназом под Лугой задерживали мужчину, который пытался всучить взятку сотруднику ФСБ

Сотрудники региональной ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. В машине он пытался найти «крышу» в лице сотрудника службы.
Мужчину, как сообщает 30 марта 47news, жестко вытащили из машины в Лужском районе области бойцы спецназа после того, как он пытался передать в салоне деньги фээсбэшнику. За изъятую сумму задержанный якобы хотел купить лояльность ведомства к своим неблаговидным делам.
УФСБ по Петербургу и Ленобласти
В ходе обыска у него в в доме нашли крупную партию наркотиков.
В отношении него возбуждены сразу два уголовных дела.
Решения суда подозреваемый дожидается под стражей.