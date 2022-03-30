FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Со спецназом под Лугой задерживали мужчину, который пытался всучить взятку сотруднику ФСБ

3
Печать

Сотрудники региональной ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. В машине он пытался найти «крышу» в лице сотрудника службы.

Мужчину, как сообщает 30 марта 47news, жестко вытащили из машины в Лужском районе области бойцы спецназа после того, как он пытался передать в салоне деньги фээсбэшнику. За изъятую сумму задержанный якобы хотел купить лояльность ведомства к своим неблаговидным делам.

УФСБ по Петербургу и Ленобласти

В ходе обыска у него в в доме нашли крупную партию наркотиков.

В отношении него возбуждены сразу два уголовных дела.

Решения суда подозреваемый дожидается под стражей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
Сейчас употребляющие с критикой налетят!
Cashmare
прикольное всё-таки слово "всучить", какими-то зоновскими взаимоотношениями попахивает
Карабас Барабас
Наверное обидел маленькой суммой.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний